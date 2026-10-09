«Крылья Советов» упомянули скандал с Губерниевым в предматчевом ролике со «Спартаком»

«Крылья Советов» выпустили креативный ролик в преддверии матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком», который пройдет в Самаре 10 октября.

Волжане в ролике припомнили скандал с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым. По сюжету болельщик «Крыльев» общается с фанатом «Спартака».

«Ты чего такой грустный? Головин не перешел? Обиделись, что один комментатор биатлона назвал свиньями нас, а не вас? «Спартак» потерял все архивные видео и теперь ему больше нечем хвастаться?» — пристает к оппоненту самарский болельщик.

В августе во время обсуждения кубковой игры «Крылья Советов» — «Зенит» Губерниев обратился к самарским футболистам: «Вы ведете себя, как свиньи, на поле». Поводом для журналистского гнева послужил тот факт, что игроки «Крыльев» не остановили игру, когда зенитовец получил травму.

Позже «Матч ТВ» принес извинения «Крыльям Советов» и отчитался о проведенной разъяснительной работе. Губерниев извиняться отказался. Болельщики «Спартака» традиционно называют себя «свиньями» и «мясом».

Ранее гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что красно-белым необходимо для чемпионства.