«Спартак» продлил контракт с Барко еще на три года

«Спартак» объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до лета 2030 года.

Предыдущее соглашение истекало в 2027 году. Переговоры о новом соглашении были непростыми, креативного полузащитника хотели вернуть на родину несколько аргентинских клубов.

Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» за €14 млн летом 2024 года. Аргентинец сразу стал одним из лидеров красно-белых. Всего Барко провел за «Спартак» 79 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется возможностью приобрести полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.