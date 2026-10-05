«Спартак» продлил контракт с Барко еще на три года

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Барко до 2030 года

Культура и спорт

Фото: [ФК «Спартак»]

«Спартак» объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до лета 2030 года.

Предыдущее соглашение истекало в 2027 году. Переговоры о новом соглашении были непростыми, креативного полузащитника хотели вернуть на родину несколько аргентинских клубов.

Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» за €14 млн летом 2024 года. Аргентинец сразу стал одним из лидеров красно-белых. Всего Барко провел за «Спартак» 79 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется возможностью приобрести полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.

Читайте также

«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

«Спасать себя, а не терпеть»: жена Натана рассказала о доверии после измены

Кузнецов продержался в «Сибири» месяц: контракт расторгнут по обоюдному согласию

Кузнецов продержался в «Сибири» месяц: контракт расторгнут по обоюдному согласию

Юран назвал условие, при котором «Спартак» выиграет чемпионат России

Юран назвал условие, при котором «Спартак» выиграет чемпионат России

«У меня есть доказательства»: Гогунский шокировал заявлением о Майкле Джексоне

«У меня есть доказательства»: Гогунский шокировал заявлением о Майкле Джексоне

Дзюба, Кокорин и другие: кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ

Дзюба, Кокорин и другие: кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ

Кисляк назван самым дорогим футболистом РПЛ

Кисляк назван самым дорогим футболистом РПЛ

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» Ковальчук выходит замуж

Бестемьянова назвала Аделию Петросян «потрясающе харизматичной спортсменкой»

Бестемьянова назвала Аделию Петросян «потрясающе харизматичной спортсменкой»

Мостовой рассказал, как «Спартак» спрятал его от армии

Мостовой рассказал, как «Спартак» спрятал его от армии

Стало известно о возможном воссоединении Мироновой с экс-мужем

Стало известно о возможном воссоединении Мироновой с экс-мужем

Экс-тренер сборной России раскритиковал поведение Разина из «Металлурга»

Экс-тренер сборной России раскритиковал поведение Разина из «Металлурга»

Сестра Бузовой объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения

Сестра Бузовой объяснила, почему рожала с помощью кесарева сечения

Добавьте mosregtoday.ru в избранное