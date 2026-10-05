«Спартак» продлил контракт с Барко еще на три года
«Спартак» продлил контракт с полузащитником Барко до 2030 года
Фото: [ФК «Спартак»]
«Спартак» объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко до лета 2030 года.
Предыдущее соглашение истекало в 2027 году. Переговоры о новом соглашении были непростыми, креативного полузащитника хотели вернуть на родину несколько аргентинских клубов.
Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» за €14 млн летом 2024 года. Аргентинец сразу стал одним из лидеров красно-белых. Всего Барко провел за «Спартак» 79 матчей, в которых забил 23 мяча и сделал 19 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется возможностью приобрести полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.