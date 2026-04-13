Ксения Собчак призналась в чувствах к мужу Константину Богомолову

Журналистка поделилась в социальных сетях новыми снимками, на которых вместе с супругом позирует в лаконичных контрастных образах: Собчак в белом костюме со струящимися брюками и атласной лентой на поясе, Богомолов — в черном костюме с белой рубашкой.

Публикация сопровождалась редким по эмоциональности признанием. Собчак отметила, что ее чувства к супругу неизменны на протяжении многих лет. Телеведущая подчеркнула, что хочет говорить об этом не только в праздники и годовщины, но и просто так.

Собчак и Богомолова поженились в сентябре 2019 года. На их свадьбу приехали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вместе с женой, фигуристкой Татьяной Навкой.

Ранее телеведущая Ксения Собчак показала лицо без макияжа в салоне самолета.