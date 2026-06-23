В Подмосковье вынесли приговор подросткам, которые избили и ограбили мужчину

Городской суд Люберец вынес приговор двоим подросткам, которые избили и ограбили мужчину. Несовершеннолетних приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, сообщает Прокуратура Московской области.

Преступление было совершено в Лыткарино в ноябре 2025 года. Двое несовершеннолетних местных жителей проникли в дом 51-летнего мужчины, применили к нему насилие и похитили телефон и 27 тыс. рублей. При этом ранее днем они также избили потерпевшего, снимая все на телефон.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения к жителям сообщил, что в регионе планируется усиливать систему «Безопасный регион».