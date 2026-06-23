Стало известно, куда россияне чаще всего отправятся в разгар сезона

Аналитики выяснили, какие направления россияне чаще всего выбирают для отдыха в июле 2026 года. Лидерами стали: Калининград — среди внутренних маршрутов и Стамбул — среди зарубежных. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой исследование аналитиков сервиса «Купибилет».

Калининград оказался самым популярным направлением для путешествий по России в июле 2026 года. Среди зарубежных маршрутов наибольшим спросом у туристов пользуется Стамбул.

Калининград уверенно опередил конкурентов

Согласно исследованию сервиса бронирования билетов, Калининград стал безусловным лидером среди внутренних направлений. Количество бронирований в этот город более чем вдвое превысило показатели Сочи, который занял второе место.

Третью строчку рейтинга заняла Махачкала. Также в число наиболее востребованных маршрутов вошли Владивосток и Минеральные Воды.

Стамбул сохранил лидерство среди зарубежных поездок

Самым популярным зарубежным направлением в июле стал Стамбул. Интерес к крупнейшему турецкому городу оказался примерно в два раза выше, чем к Анталии, расположившейся на второй позиции.

В тройку лидеров также вошел Ереван. Кроме того, высоким спросом пользуются Денпасар на острове Бали и Тбилиси.

Туристы выбирают комфорт и удобную логистику

Эксперты отмечают, что июль традиционно считается пиком летнего туристического сезона. При выборе отдыха внутри страны путешественники чаще отдают предпочтение городам с мягким климатом и курортным направлениям.

Для зарубежных поездок ключевыми факторами остаются наличие прямого авиасообщения и развитая туристическая инфраструктура.

География прямых перелетов расширяется

Ранее представители туристической отрасли сообщили, что летом 2026 года россиянам доступны прямые авиарейсы в 35 зарубежных государств. Среди них Египет, Марокко, Тунис, Танзания, Сейшельские Острова, Эфиопия и ряд других популярных направлений.