В деле об атаке под Брянском появились новые громкие подробности

Следственный комитет России заявил об установлении лиц, которых считает причастными к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. По данным ведомства, речь идет как об организаторах, так и о предполагаемых исполнителях. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает Газета.ру.

Следственный комитет России сообщил о результатах расследования атаки на автобус с белорусскими детьми, произошедшей в Брянской области. В ведомстве заявили, что установлены лица, которых считают причастными к организации и исполнению нападения.

Следствие назвало предполагаемых организаторов

По информации СК, к подготовке атаки могут быть причастны командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

В ведомстве считают, что они обеспечили целеуказание и отдали распоряжение о нанесении удара по гражданскому транспорту на территории России.

Установлены предполагаемые исполнители

Следователи также назвали лиц, которых считают непосредственными участниками атаки. Среди них фигурируют военнослужащие украинских подразделений беспилотных систем и специальных операций.

По версии следствия, они были задействованы в реализации нападения на автобус.

Расследование продолжается

В СК подчеркнули, что работа по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжается. Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательной базы и выявление всех причастных к инциденту.