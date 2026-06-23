Не только слова имеют значение: как темп речи меняет отношение окружающих

Люди обычно замедляют речь, когда хотят показаться более вежливыми, а окружающие воспринимают такой темп как более формальный и уважительный. Об этом пишет PsyPost со ссылкой на исследование в журнале Social Psychological and Personality Science. Работу подготовили психологи Равит Нуссинсон, Чен Дахбаш, Аелет Хацек, Елена Стефан и Нира Либерман.

Команда под руководством профессора Тель-Авивского университета Ниры Либерман провела четыре эксперимента. В первом 102 участника слушали фразы на незнакомом им финском языке. В 75% случаев более медленную запись они относили к вежливой и формальной речи, а быструю — к непринужденной.

В следующих опытах участники представляли, что обращаются к незнакомцу с просьбой. Около 80% заявили, что стали бы говорить медленнее, если бы хотели звучать вежливо.

Последний эксперимент проверил реальное поведение. 73 женщины читали один и тот же текст либо официально, либо непринужденно. Вежливые записи длились в среднем 29,66 секунды, а обычные — 27,94 секунды.

Авторы считают, что темп речи помогает регулировать социальную дистанцию. Медленная речь может показывать готовность уделить собеседнику больше внимания и усилий.

Однако слишком растянутый темп способен дать обратный эффект и показаться неестественным. Кроме того, исследование пока не проверяли в разных культурах, среди мужчин и людей разных возрастов, но даже текущая статистика дает любопытную почву для аналитики.