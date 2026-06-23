Миллионы людей используют лед после травм: ученые нашли важный нюанс

Новое исследование показало, что ледяные компрессы помогают быстро уменьшить боль и отек после травмы, однако могут замедлять восстановление тканей и продлевать неприятные симптомы. Результаты исследования опубликованы в журнале Anesthesiology, передает Газета.ру.

Ледяные компрессы, которые традиционно используют при ушибах и растяжениях, могут не только облегчать состояние, но и замедлять процесс восстановления. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла.

Лед снимает боль, но может мешать восстановлению

Специалисты изучили влияние охлаждения на заживление тканей после травм. Эксперименты показали, что лед действительно помогает быстро уменьшить боль и отек в первые часы после повреждения.

Однако дальнейшие наблюдения выявили обратную сторону такого метода: восстановление организма может затягиваться.

Исследование выявило неожиданный эффект

В ходе экспериментов на животных ученые смоделировали воспаление и повреждение мышц после интенсивных нагрузок. Оказалось, что у особей, которым применяли криотерапию, болезненные ощущения сохранялись более 30 дней.

При этом животные без охлаждения восстанавливались примерно вдвое быстрее — за 15 дней.

Причиной могут быть иммунные клетки

Авторы работы выяснили, что важную роль в процессе заживления играют нейтрофилы — клетки иммунной системы, которые первыми реагируют на повреждение тканей.

По мнению исследователей, воздействие холода может нарушать их работу и тем самым замедлять естественные механизмы восстановления организма.

Окончательные выводы делать рано

Ученые подчеркнули, что результаты пока получены только в экспериментах на животных. Для подтверждения выводов уже проводятся клинические исследования с участием людей.

Если полученные данные подтвердятся, привычные рекомендации по оказанию первой помощи при травмах могут быть пересмотрены. При этом специалисты отмечают, что лед по-прежнему остается эффективным средством для кратковременного уменьшения боли и отека.