Водители часами ждут проезда к Крымскому мосту из-за огромной очереди

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась крупная пробка. Водителям приходится ждать прохождения досмотра около двух часов. Об этом сообщает Газета.ру.

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи зафиксировано значительное скопление транспорта. По оперативным данным, в очереди находятся более 700 автомобилей.

Водителям приходится ждать около двух часов

Согласно информации о ситуации на переправе, перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи скопилось 710 машин.

Ориентировочное время ожидания для автомобилистов составляет около двух часов.

Со стороны Тамани заторов нет

На противоположном направлении движение остается свободным. Со стороны Тамани очередей перед пунктом досмотра в настоящее время не зафиксировано.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать работу пропускных пунктов.

На полуострове ранее фиксировались атаки беспилотников

Несколькими днями ранее Керченский полуостров подвергся атаке беспилотников. В результате происшествий погибли четыре человека, еще около 30 получили ранения.

Также сообщалось о временных перебоях с электроснабжением и водоснабжением в отдельных районах Крыма. Кроме того, повреждения получили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.