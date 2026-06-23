«Ему нужна свежая энергия»: Бледанс высказалась о романах Диброва

Известный телеведущий Дмитрий Дибров переживает непростой период в личной жизни и здоровье. В сентябре 2025 года он официально развелся с женой Полиной Дибровой, которая ушла к бизнесмену Роману Товстику. Несмотря на это, позже появились слухи, что Дибров встречается с 43-летней нутрициологом Екатериной Гусевой. Однако в минувшие выходные телеведущий попал в центр скандала и одновременно в больницу.

По данным телеграм-канала Mash, в ночном элитном клубе Москвы Дибров познакомился с девушкой и пригласил е к себе домой. Позже он также позвал и вторую спутницу, но потерял ее из виду, когда направился вниз по лестнице. В этот момент он поскользнулся и упал. В результате падения ведущий получил сотрясение головного мозга и перелом руки. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, где оказали необходимую помощь.

Позже бывшая жена Диброва, которая в тот момент находилась в Тибете, сообщила, что Дмитрия выписали домой и с ним все в порядке.

О ситуации также высказалась актриса Эвелина Бледанс. Она заявила, что не видит ничего предосудительного в романах Диброва с молодыми женщинами. По ее словам, каждому человеку нужна своя «энергия». Артистку цитирует Teleprogramma.org.

Фото: [ соцсети ]

«Дмитрию прописаны молодые телочки, кобылочки, секси-производительницы, которые еще могут ему родить. Все жены и девушки Дмитрия были именно такого плана. Исполнится ему 90 лет, и все равно рядом будет 35-летняя. Ну, просто это такой тип мужчины. Ему нужна свежая энергия», — сказала Бледанс.

Она сравнила это с рекомендациями нутрициолога, где каждому человеку подходят разные продукты и пожелала Диброву здоровья и удачи в личной жизни.

Ранее управляющая клубом, где упал телеведущий Дмитрий Дибров, прокомментировала ситуацию.