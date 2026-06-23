Неожиданное происшествие в метро привело к задержкам поездов и госпитализации

На станции метро «Чкаловская» в Нижнем Новгороде пассажирка потеряла сознание и упала на рельсы. Для ее спасения пришлось временно обесточить пути, а движение поездов было нарушено. Об этом сообщает представитель минздрава региона Алексей Никонов, передает Газета.ру.

В Нижнем Новгороде пассажирка метро получила травмы после падения на рельсы. Инцидент произошел на станции «Чкаловская» и привел к временным сбоям в работе подземки.

Женщина потеряла сознание на платформе

По словам очевидцев, пассажирке стало плохо во время ожидания поезда. В результате она потеряла сознание и упала с платформы на пути.

Для проведения спасательной операции сотрудники метро оперативно отключили напряжение на участке.

Пострадавшую доставили в больницу

После происшествия на место прибыли медики. Женщину госпитализировали в областную клиническую больницу имени Семашко. По имеющейся информации, она получила травмы средней степени тяжести и находится под наблюдением врачей.

Движение поездов было нарушено

Из-за инцидента на Автозаводской линии метро возникли задержки в движении составов. По сообщениям пассажиров, ожидание поездов в отдельных случаях достигало 40 минут.

После завершения всех необходимых мероприятий работа метрополитена постепенно вернулась к штатному режиму.

Подобные случаи происходят и в других городах

Ранее аналогичный инцидент произошел в московском метро на станции «Октябрьская». Тогда женщина с нарушением зрения также оказалась на рельсах.

Серьезных травм ей удалось избежать, а движение поездов было восстановлено вскоре после происшествия.