Доверить профессионалу или справиться самому? Аналитики назвали города, где риелторы реально ускоряют продажу квартир

В Москве и Московской области квартиры на вторичном рынке, которые продают через риелторов, находят покупателей в среднем на месяц быстрее, чем объекты от собственников. К такому выводу пришли аналитики Авито Недвижимости, изучив данные по региону. Результаты исследования представили на пресс-конференции в рамках форума «Движение». По информации REGIONS, разница в сроках продажи составляет около 30 дней в пользу квартир с агентами.

В регионах разрыв меньше, но ощутим

По мнению аналитиков, разрыв в сроках продажи зависит от города. В Московском регионе он может превышать один месяц. В Санкт-Петербурге квартиры с агентами находят покупателей на 43 дня быстрее, в Казани — на 21 день, в Екатеринбурге — на 16, в Новосибирске и Воронеже — на 15, в Уфе — на 13, в Ростове-на-Дону — на 12 дней.

Аналитики платформы отмечают, что через агентов чаще продают более просторное жилье. В Москве и Подмосковье такие лоты в среднем на 16 кв. м больше, чем объекты от собственников. При этом цена квадратного метра в объявлениях риелторов выше на 16%.

В северной столице показатели скромнее: разница в площади достигает 12 кв. м, в цене — 7 процентов. В Екатеринбурге эти цифры составляют 4 кв. м и 1 процент соответственно.

Как поясняют эксперты, профессиональные посредники качественнее готовят объект к продаже, грамотно презентуют его на рынке и точнее работают с целевой аудиторией — все это в итоге сокращает время реализации.

Агенты продают более просторные квартиры

Аналитики Авито Недвижимости также выяснили, какие объекты владельцы чаще всего доверяют агентам. В основном это более дорогие и просторные варианты, требующие грамотной презентации и профессионального подхода на этапе переговоров. Также риелторов чаще привлекают для продажи квартир в старом жилом фонде, с нестандартной планировкой или требующих тщательной юридической проверки.

В общей сложности доля объявлений от частных маклеров и агентств на платформе достигает 70%. В крупных городах этот показатель еще выше.

В Московском регионе и Ростове-на-Дону доля объявлений от агентов достигает 90%, в Новосибирске — 89%, в Уфе — 82%, в Казани и Санкт-Петербурге — 79%, в Екатеринбурге — 77%, в Воронеже — 72%.

За текущий год заметнее всего доля риелторских объявлений увеличилась в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Воронеже. Эксперты связывают эту динамику с обострением конкуренции между частными продавцами и застройщиками, а также с увеличением количества нестандартных сделок, требующих квалифицированного юридического и маркетингового сопровождения. На фоне рыночной неопределенности покупатели все чаще предпочитают обращаться к надежным посредникам, что закономерно повышает спрос на услуги профессиональных агентов.

Ранее сообщалось, что новые правила для сделок с жильем, кредитов и выплат изменятся с 1 июля.