Стало известно о расставании Стаса Михайлова с женой

Жена 57-летнего народного артиста РФ Стаса Михайлова заявила, что они больше не вместе, пишет VOICE.

53-летняя Инна Михайлова опубликовала черно-белое фото, на котором позировала вместе с супругом. Она обратилась к пользователям, которые пишут ей о внешности и поведении Михайлова, и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду.

«Мы больше не вместе», — также написала она.

У Инны есть двое детей — Андрей и Ева, от бывшего футболиста Андрея Канчельскиса. У Михайлова есть сын и дочь от предыдущих отношений.

Певец и бывшая модель познакомились в 2006 году, их свадьба состоялась в 2011-м. У супругов родились две дочери. 12 августа Михайловы отметили 15 лет со дня бракосочетания.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Дома-2» Юлия Салибекова отменила свадьбу после двух месяцев подготовки.