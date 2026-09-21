«Бал с придворными в париках»: Akmal’ сыграл свадьбу в Петербурге

22-летний певец Akmal’ (настоящее имя — Акмаль) и 22-летняя Александра Куртова устроили свадебное торжество в Санкт-Петербурге почти через девять месяцев после официальной регистрации брака, сообщает Super.

На праздник супруги пригласили родных и друзей, а мероприятие оформили в эстетике настоящего бала. Гостей встречали «придворные» в белоснежных париках и исторических костюмах. Первые кадры с торжества появились в социальных сетях молодоженов и их гостей.

Официально Akmal’ и Александра стали мужем и женой 25 декабря 2025 года. За два дня до регистрации супруги провели никах в Московской соборной мечети. Бракосочетание прошло в камерном формате, без масштабного празднования.

Akmal’ сделал предложение Александре летом 2025 года во время совместной поездки в Италию. Певец встал на одно колено на яхте во время прогулки по озеру Комо и попросил возлюбленную выйти за него замуж.

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