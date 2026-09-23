Дюжев едва не разбил технику на премьере фильма

7days.ru: Дюжев резким движением руки задел камеру фотографа на премьере

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

48-летний заслуженный артист России Дмитрий Дюжев едва не разбил камеру фотографа на премьере фильма «Романовы: преданность и предательство», сообщает интернет-портал «7Дней.ru».

На кадрах, распространившихся СМИ, видно, что актер резким движением задел объектив фотокамеры, когда покидал красную дорожку. При этом Дюжев сразу принес извинения и подчеркнул, что все вышло случайно.

Несмотря на это, некоторые интернет-пользователи не поверили в то, что Дюжев задел камеру не намеренно. Люди отметили, что по движениям актера видно, что он направил руку прямо в объектив. Некоторые считают, что Дмитрий был раздражен чересчур близкой съемкой и не сдержал эмоциий.

Ранее сообщалось, что рэпер Джиган устроил стрельбу в собственном доме и взял в заложники прислугу.

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