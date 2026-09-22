Юра Борисов снимется в экранизации романа Водолазкина

33-летний российский актер и номинант на премию «Оскар» Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом ТАСС рассказал продюсер проекта Сергей Катышев. Дата начала съемок пока неизвестна.

До работы над фильмом создатели планируют провести несколько театральных мероприятий, посвященных роману. Первая читка сценической версии «Лавра» пройдет 21 октября в Мариинском театре. Вторая читка состоится 9 ноября на Новой сцене Большого театра.

В Москве Борисов и Водолазкин примут участие в представлении вместе с DYP Orchestra под управлением музыканта Петра Дранги и Государственным академическим русским хором имени Свешникова. Создатели назвали этот театральный проект творческой лабораторией, которая станет подготовкой к будущей экранизации.

По словам Катышева, постановка объединит литературу, музыку и видеоискусство. Видеоматериалы, снятые для спектакля, будут использовать как эмоциональную основу будущего фильма.

Роман Водолазкина «Лавр», опубликованный в 2012 году, представляет собой историю о средневековом целителе Арсении. Его судьба — это восхождение от простого травника и юродивого к монашескому и схимническому служению. Целью Арсения является искупление грехов и спасение души возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Сальма Хайек снимает свой первый фильм с Юрой Борисовым.