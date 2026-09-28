Стало известно о дате и месте прощания с Сергеем Соседовым

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым состоится 30 сентября в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, сообщил VOICE со ссылкой на информацию телеведущего Вадима Такменева.

Накануне организатор конкурса красота в Якутии, где Соседов должен был возглавить жюри сообщил, что тело Сергея было отправлено в Москву. По его словам, в столице тело заберут сотрудники ритуальной службы.

Напомним, Соседов скоропостижно скончался в Нерюнгри после того, как упал на лестнице в местном отеле. Некоторые утверждали, что смерть Соседова могла быть вызвана тромбом.

Позже все слухи развеяла экспертиза: согласно официальному заключению, смерть критика наступила в результате несчастного случая — Соседов упал и получил травму, несовместимую с жизнью.

Накануне мама Сергея Соседова сообщила, что похоронит сына рядом с его отцом — на Перепечинском кладбище в Московской области, однако продюсер Леонид Дзюник позже выступил против воли матери: по его словам, критика должны похоронить в более престижном месте.

Ранее певец Сергей Пенкин отреагировал на смерть Сергея Соседова.