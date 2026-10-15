Российские фигуристы вошли в топ-100 рейтинга ISU

Шестеро фигуристов и трое фигуристок из России вошли в топ-100 рейтинга ISU

Культура и спорт
Аделия Петросян

Фото: [Аделия Петросян/ФФККР]

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал рейтинг фигуристов, в который в одиночном катании вошли и российские спортсмены.

В рейтинге учитываются очки, набранные на протяжении трех сезонов — текущего и двух предыдущих. Поскольку в минувшем сезоне только Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпийских играх от России, а от прочих международных стартов россияне были отстранены, то им просто негде было набирать рейтинговые баллы.

У мужчин лидирует американец Илья Малинин (4590 баллов), второе место занимает олимпийский чемпион Михаил Шайдоров (4193), на третьем японец Юма Кагияма (4123). Россия представлена Петром Гуменником (42-е место, 1169), Владиславом Дикиджи (76-е, 700), Евгением Семененко (85-е, 625), Львом Лазаревым (88-е, 600), Глебом Лутфуллиным (93-е, 550) и Матвеем Ветлугиным (93-е, 550).

У женщин на первой позиции олимпийская чемпионка Алиса Лю из США (4248), в тройку также входят Монэ Чиба из Японии (4164) и американка Эмбер Гленн (3671). Высшее место среди россиянок занимает Аделия Петросян (53-е место, 1019), также в первую сотню попали Александра Трусова (85-е, 660) и София Дзепка (93-е, 600).

Ранее стало известно, что Владислав Дикиджи выступит на двух этапах Гран-при.

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