Голкипер Беленов заявил, что не знает честных футбольных агентов

Экс-вратарь «Спартака» заявил, что в разное время им интересовались практически все российские топ-клубы, кроме ЦСКА, где место в воротах было прочно занято Игорем Акинфеевым.

«Просто из-за нечистоплотности агентов и околофутбольных движений многие трансферы срывались. Кто-то пытался за мой счет набивать себе карманы, а кто-то вел себя просто нечестно. Я лично не знаком, по-моему, только с тремя агентами в России. С остальными знаком, среди них никого нет честных», — сказал Беленов.

40-летний голкипер выступает за «Уфу» с 2025 года. Ранее он защищал цвета «Спартака», «Кубани», «Анжи», «Рубина» и «Факела».

Ранее тренер Леонид Слуцкий назвал трех главных претендентов на победу в РПЛ.