Защитник Мироманов сравнил «СКА-Арену» с заокеанскими стадионами
Защитник Мироманов о «СКА-Арене»: «Похожа на арены «Вегаса» и «Монреаля»
Фото: [Даниил Мироманов (№62)/ХК СКА]
Защитник СКА Даниил Мироманов поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене» и сравнил ее с заокеанскими стадионами.
29-летний россиянин провел пять сезонов в НХЛ, выступая за «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флеймз», а в этом году вернулся в Россию.
«Арена классная, феноменально высокого уровня. Это и раздевалка, и вся инфраструктура, восстановительные залы, отсеки. Да и атмосфера аншлага каждую игру, очень крутая атмосфера. Я очень рад здесь играть», — сказал Мироманов.
Петербургская арена своей атмосферой напомнила ему «Бэлл-центр» в Монреале. Также хоккеист отметил сходство «СКА-Арены» с «Ти-Мобайл-Ареной», на которой выступает «Вегас».
Ранее российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин набрал результативный балл во второй игре подряд.