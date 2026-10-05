Защитник Мироманов сравнил «СКА-Арену» с заокеанскими стадионами

Защитник СКА Даниил Мироманов поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене» и сравнил ее с заокеанскими стадионами.

29-летний россиянин провел пять сезонов в НХЛ, выступая за «Вегас Голден Найтс» и «Калгари Флеймз», а в этом году вернулся в Россию.

«Арена классная, феноменально высокого уровня. Это и раздевалка, и вся инфраструктура, восстановительные залы, отсеки. Да и атмосфера аншлага каждую игру, очень крутая атмосфера. Я очень рад здесь играть», — сказал Мироманов.

Петербургская арена своей атмосферой напомнила ему «Бэлл-центр» в Монреале. Также хоккеист отметил сходство «СКА-Арены» с «Ти-Мобайл-Ареной», на которой выступает «Вегас».

Ранее российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин набрал результативный балл во второй игре подряд.