Аршавин назвал две самые безнадежные команды РПЛ

Андрей Аршавин назвал «Факел» и «Родину» самыми безнадежными командами РПЛ

Культура и спорт

Фото: [ФК «Факел»]

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» назвал двух главных аутсайдеров Российской премьер-лиги.

«Для меня безнадежны «Факел» и «Родина». «Факел» хорошо обороняется, но не может забить, редко доходя до ворот. Они все время обороняются — рано или поздно им забивают», — сказал Аршавин.

«Родина» и «Факел» после девяти туров находятся в зоне вылета, набрав пять и три очка соответственно. Воронежцы не сумели одержать ни одной победы и забили лишь шесть мячей. У столичного клуба беда иного свойства: «Родина» старается играть в атаку, но пропускает больше всех в лиге (22 мяча).

Во время паузы на матчи сборных «Родина» решилась на кардинальные перемены, отправив в отставку главного тренера Хуана Диаса.

В 10-м туре «Факел» на своем поле примет «Локомотив», а «Родина» отправится в гости к ЦСКА.

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