Агент Селюк назвал Карпина одним из виновников плачевного финансового положения «Ростова»

Агент Селюк: Карпин — один из виновников долгов «Ростова» из-за левых контрактов

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «Советскому спорту» заявил, что главный тренер России Валерий Карпин причастен к плачевному финансовому положению ФК «Ростов».

В конце августа у клуба были заблокированы счета из-за долгов. Позже блокировку сняли, когда «Ростов» погасил часть задолженностей. По словам нового гендиректора клуба Андрея Чайки, финансовые проблемы накопились еще при прежнем руководстве.

«Я думаю, Карпин тогда свалил не из-за того, что ему тяжело было ездить, а просто начали расследование. И так глубоко копнули, что он понял: пора уходить. Поэтому это еще с тех времен. Там было составлено столько левых контрактов, что для меня неудивительно, что «Ростов» в полной и глубокой заднице», — сказал Селюк.

Валерий Карпин покинул «Ростов» зимой 2025 года. С 2021 года он совмещал работу в клубе и сборной.

Ранее голкипер Сергей Беленов заявил, что не знает ни одного честного футбольного агента.

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