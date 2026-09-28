Канадский защитник «Салавата Юлаева» рассказал о жизни в России

Канадский хоккеист начинает свой третий сезон в КХЛ. В 2024 году он перешел из клуба АХЛ «Манитоба» в подмосковный «Витязь», а затем перебрался в «Салават Юлаев».

«Мне очень нравится в России. В первом сезоне я был в Москве — это потрясающий город. В прошлом и этом сезонах я играю в Уфе — могу сказать только хорошее. Здесь супер-супер приятно. Может, не совсем то, чего я ожидал, когда переезжал сюда, но я даже особо и не знал, чего ждать», — сказал Стюарт.

В нынешнем сезоне канадец провел восемь матчей за «Салават Юлаев», в которых отметился одним результативным пасом.

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