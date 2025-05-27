Легенды футбола против сборной Пушкино: итоги второй игры проекта «Выходи во двор» в Подмосковье

На поле сошлись именитые футболисты, включая Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Романа Павлюченко, чтобы порадовать болельщиков. Игра началась с увлекательного мастер-класса для юных футболистов: под руководством знаменитых спортсменов, некогда блиставших на чемпионатах мира и Европы, ребята отрабатывали сложные приемы, пасы и удары. Дети с огромным энтузиазмом включались в процесс, ведь рядом с ними находились настоящие кумиры. Спортсмены шутят, что у ребят пока больше эмоций, чем отточенных техник, но страсть к футболу у них не отнять.

«Дети сыграли по-детски. Они полны энергии, борются за каждый мяч, получают огромное удовольствие от игры. Конечно, пока больше эмоций и энергии, чем отработанных футбольных навыков. Им еще рано говорить о профессиональном уровне, но зато есть огромное желание, а это самое главное», - поделился советский и российский футболист, полузащитник и нападающий Андрей Тихонов.

После мастер-класса прошла памятная фотосессия. Юные спортсмены также получили бесплатное мороженое и возможность поучаствовать в игровых зонах с мини-соревнованиями.

«Мы уже проводили подобные мероприятия в Центральном городском парке культуры и отдыха, где легенды хоккея давали мастер-классы. Дети общались с чемпионами, соревновались в хоккее. Сейчас здесь присутствуют семьи участников СВО, сами участники и их дети – они приобщаются к спорту, получают позитивные эмоции», - прокомментировала заместитель главы г.о. Пушкинский Елена Панькив.

Торжественное открытие сопровождалось выносом флагов, живым исполнением гимна и яркой хореографией. Перед стартовым свистком состоялся символический первый удар по мячу, который выполнил Леонид Соболев – участник СВО и представитель окружного отделения «Боевого братства». Сборная Пушкино, состоящая из сотрудников администрации и депутатов окружного Совета, сразилась с командой «Легенд». Тренером «Легенд» выступил Валерий Гладилин. Человек, за плечами которого победы,титулы и кубки.

«Современные условия для подготовки просто замечательные: отличное поле, прекрасный стадион. Огромная благодарность организаторам и руководству города за создание такого спортивного объекта», - отметил Валерий Гладилин, тренер команды «Легенды», двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера.

Матч комментировали известные спортивные журналисты – Виктор Гусев и Олег Жолобов, которые своим профессионализмом и остроумными замечаниями создавали неповторимую атмосферу.

«Легенды футбола делятся своим опытом и талантом, демонстрируя своим примером, что можно достичь больших высот, не прибегая к вредным привычкам. Они стали успешными, состоятельными, узнаваемыми, талантливыми людьми и занимаются спортом. Посмотрите, в какой отличной форме они находятся, а многим уже за пятьдесят! Многие из них – отцы и деды, но они выглядят потрясающе. В этом проекте все идеально сочетается, поэтому я его очень люблю и уважаю», - рассказал спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Несмотря на напряженную борьбу, во втором тайме команда «Легенд» смогла увеличить разрыв в счете, и к финальному свистку на табло зафиксировали результат 11:8. Победа досталась профессионалам, но главное – это атмосфера праздника и возможность для детей пообщаться с легендами футбола. Мечты действительно сбываются, когда звезды оказываются так близко.

«Здесь нет никаких ограничений – ни возрастных, ни профессиональных. Со звездами футбола могут поиграть все желающие. Спасибо организаторам, партнерам и волонтерам за такой замечательный праздник в нашем округе. Я лично поздоровался со всеми легендами футбола, и это было очень приятно», - отметил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.

Это уже вторая игра в рамках подмосковного проекта «Выходи во двор». За автографами выстроилась очередь. Для кого-то достаточно небольшой подписи, чтобы запомнить этот день, а для кого-то этот необычный футбольный матч станет отправной точкой на пути к большим спортивным достижениям.