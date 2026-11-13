ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 1 декабря

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304126100004 от 02.11.2026 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.11.2026 г. Дата окончания приема заявок – 25.11.2026 г. Дата, время проведения торгов – 01.12.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона — открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв 1. Заложенное арестованное недвижимое имущ-во. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 34.8 кв. м, к/н: 50:15:0000000:102805, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 38, кв. 13. П.1664-ПТ от 09.11.26. Собств.: Хлопицкий С. А. Взыск: АО Тбанк. Цена: 4 845 941,60 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 45,8 кв. м, к/н: 50:50:0040211:12205, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Безымянная, д. 16, кв. 842. П.1678-ПТ от 09.11.26. Собств.: Голяков А. А., Голякова Е. А. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 6 590 803,20 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 552 +/- 8 кв. м, к/н: 50:28:0110221:778; жил. дом, общ. пл. 82,7 кв. м, к/н: 50:28:0110221:2715, адрес: МО, г. о. Домодедово, д. Шишкино, тер. КП Шишкино-3, уч. 65. П.1706-ПТ от 09.11.26. Собств.: Аскеров И. С. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 986 400,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 56,3 кв. м, к/н: 50:28:0100103:895, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Мечты, д. 9, корп. 4, кв. 10. П.1686-ПТ от 09.11.26. Собств.: Денисчев Ю. А. Взыск: Рязанова В. Н. Цена: 5 999 000,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 3650 +/- 63 кв. м, к/н: 50:28:0100214:28, адрес: МО, г. Домодедово. П.1658-ПТ от 09.11.26. Собств.: ООО Инструмент Логистик. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 879 000,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 8710 +/- 98 кв. м, к/н: 50:28:0030236:701, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы. П.1612-ПТ от 09.11.26г. Собств.: ООО Инструмент Логистик. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 871 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м, к/н: 50:37:0000000:6804, адрес: МО, г. Кашира, ул. Южная, д. 12, кв. 29. П.1618-ПТ от 09.11.26. Собств.: Макаренко М. В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 2 612 800,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 702 +/- 9 кв. м, к/н: 50:18:0050116:555, адрес: МО, Можайский р-н. П.1620-ПТ от 09.11.26. Собств.: Алиев Д. М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 274 400,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 49.2 кв. м, к/н: 50:57:0000000:17423, адрес: МО, г. Коломна, ул. Малышева, д. 16, кв. 18. П.1668-ПТ от 09.11.26. Собств.: Кириллова А. П. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 3 883 729,60 р.

10. Помещение, общ. пл. 31.6 кв. м, к/н: 50:11:0020206:4825, адрес: МО, г. о. Красногорск, пгт. Сабурово, ул. Рождественская, д. 1, кв. 225. П.1637-ПТ от 09.11.26. Собств.: Иванова Е. О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 488 000,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 30,7 кв. м, к/н: 50:17:0000000:19909, адрес: МО, г. Павловский Посад, ул. Белинского, д. 3, кв. 1. П.1701-ПТ от 09.11.26. Собств.: Свеженцева И. М. Взыск: Бурибаев М. А. Цена: 2 300 000,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 40.8 кв. м, к/н: 50:17:0011403:591, адрес: МО, г. о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Ухтомского, д. 21, кв. 128. П.1703-ПТ от 09.11.26. Собств.: Ахалая Э. З. Взыск: ООО ПКО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 3 632 800,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв. м, к/н: 50:13:0000000:68764, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18, кв. 103. П.1642-ПТ от 09.11.26. Собств.: Тимоханова О. Э. Взыск: АО Адьфа-Банк. Цена: 5 080 000,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 31,8 кв. м, к/н: 50:43:0030101:159, адрес: МО, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Студенческий проезд, д. 27, кв. 47. П.1646-ПТ от 09.11.26. Собств.: Мельник Е. А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 856 800,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 30,5 кв. м, к/н: 50:13:0060146:2715, адрес: МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, д. 7, кв. 13. П.1665-ПТ от 09.11.26. Собств.: Костюков А. Г. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 3 048 000,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв. м, к/н: 50:13:0000000:59403, адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 25, кв. 41. П.1693-ПТ от 09.11.26. Собств.: Андросова Р. П. Взыск: ООО ПКО Национальная Фабр потеки. Цена: 3 831 200,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 43,1 кв. м, к/н: 50:13:0070210:1037, адрес: МО, г. Пушкино, пл. Советская, д. 1/7, кв. 68. П.1699-ПТ от 09.11.26. Собств.: Мацкевич В. А. Взыск: КПК Фонд Ипотечного Кредитования. Цена: 5 044 000,00 р.

18. Кв-ра, общ. пл. 38,9 кв. м, к/н: 50:55:0000000:71176, адрес: МО, г. Подольск, ул. Генерала Стрельбицкого, д. 8, кв. 29. П.1605-ПТ от 09.11.26. Собств.: Аверин А. В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 220 000,00 р.

19. Кв-ра, общ. пл. 38,1 кв. м, к/н: 50:55:0030613:2034, адрес: МО, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. 43-й Армии, д. 17а, кв. 234. П.1616-ПТ от 09.11.26. Собств.: Петренко В. С. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве Управляющего товарища на основании Договора Инвестиционного товарищества ГУ Приоритет. Цена: 3 352 800,00 р.

20. Кв-ра, общ. пл. 29.5 кв. м, к/н: 50:27:0020711:326, адрес: МО, г. о. Подольск, п. Железнодорожный, ул. Большая Серпуховская, д. 212, кв. 5. П.1677-ПТ от 09.11.26. Собств.: Белехов С. А. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 4 018 400,00 р.

21. Кв-ра, общ. пл. 30,6 кв. м, к/н: 50:55:0000000:66299, адрес: МО, г. о. Подольск, г. Подольск, ул. Свердлова, д. 50б, кв. 9. П.1687-ПТ от 09.11.26. Собств.: Тимохина О. В. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве Управляющего товарища на основании договора инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 3 582 400,00 р.

22. Зем. уч., общ. пл. 822 +/- 20 кв. м, к/н: 50:23:0010365:787, адрес: МО, Раменский г. о. П.1609-ПТ от 09.11.26. Собств.: Макоев В. Г. Взыск: ВТБ (ПАО). Цена: 1 112 000,00 р.

23. Кв-ра, общ. пл. 45 кв. м, к/н: 50:23:0000000:92356, адрес: МО, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 14, кв. 22. П.1625-ПТ от 09.11.26. Собств.: Чухляева О. В. Взыск: ВТБ (ПАО). Цена: 3 874 400,00 р.

24. Зем. уч., общ. пл. 777 +/- 20 кв. м, к/н: 50:23:0050397:507, адрес: МО, р-н. Раменский, с/п. Никоновское. П.1629-ПТ от 09.11.26. Собств.: Богатырева Р. Д. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 524 000,00 р.

25. Зем. уч., общ. пл. 897 +/- 21 кв. м, к/н: 50:23:0020379:2970, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Новохаритоновское. П.1638-ПТ от 09.11.26. Собств.: Халилов Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 816 000,00 р.

26. Кв-ра, общ. пл. 31,6 кв. м, к/н: 50:23:0110209:220, адрес: МО, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 48, кв. 68. П.1648-ПТ от 09.11.26. Собств.: Мягких О. Е. Взыск: ООО Континент. Цена: 3 267 200,00 р.

27. Зем. уч., общ. пл. 508 +/- 197 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1444, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское. П.1651-ПТ от 09.11.26. Собств.: Мурзагалиева К. З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 259 200,00 р.

28. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв. м, к/н: 50:23:0020261:1056, адрес: МО, Раменский р-н, п. Дубовая Роща, ул. Новая, д. 2, кв. 30. П.1691-ПТ от 09.11.26. Собств.: Шипилов Е. Н. Взыск: ООО ПКО Национальная Фабрика Ипотеки. Цена: 4 800 000,00 р.

29. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1197, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.1695-ПТ от 09.11.26. Собств.: Саликов З. И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 243 200,00 р.

30. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050563:2754, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Першино. П.1710-ПТ от 09.11.26. Собств.: Степанова В. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 272 800,00 р.

31. Зем. уч., общ. пл. 1004 +/- 22 кв. м, к/н: 50:19:0040320:721, адрес: МО, Рузский р-н, д. Бельково. П.1641-ПТ от 09.11.26. Собств.: Угулава М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 675 000,00 р.

32. Зем. уч., общ. пл. 3500 кв. м, к/н: 50:19:0030509:63, адрес: МО, р-н Рузский, с/пос. Ивановское, д. Рупасово, уч. 42/1. П.1597-ПТ от 15.10.26. Собств.: Кумачев Э. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 340 800,00р.

33. Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м, к/н: 50:05:0000000:47690, адрес: МО, г. Сергиев Посад, пр-д Хотьковский, д. 46, кв. 45. П.1627-ПТ от 09.11.26. Собств.: Савин М. Ю. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 4 680 000,00 р.

34. Кв-ра, общ. пл. 67,9 кв. м, к/н: 50:05:0000000:41920, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Новая, д. 1, кв. 40. П.1718-ПТ от 09.11.26. Собств.: Кузнецов В. А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 080 135,20 р.

35. Кв-ра, общ. пл. 32,9 кв. м, к/н: 50:05:0020510:224, адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, мкр. Новый, д. 23, кв. 2. П.1697-ПТ от 09.11.26. Собств.: Холодилин С. Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 1 968 000,00 р.

36. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв. м, к/н: 50:05:0000000:27971, адрес: МО, г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д. 24, кв. 25. П.1694-ПТ от 09.11.26. Собств.: Ларева М. В. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 767 200,00 р.

37. Кв-ра, общ. пл. 45,1 кв. м, к/н: 50:14:0000000:94908, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Гоголя, д. 26, кв. 78. П.1631-ПТ от 09.11.26. Собств.: Попова С. А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 3 300 000,00 р.

38. Кв-ра, общ. пл. 24 кв. м, к/н: 50:14:0030503:7259, адрес: МО, г. о. Лосино-Петровский, рп. Свердловский, ул. Строителей, д. 7, кв. 265. П.1633-ПТ от 09.11.26. Собств.: Коршунов В. В. Взыск: Газпромбанк (АО). Цена: 2 835 302,04 р.

39. Кв-ра, общ. пл. 30 кв. м, к/н: 50:25:0000000:16195, адрес: МО, г. Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д. 6, кв. 39. П.1610-ПТ от 09.11.26. Собств.: Павловский Д.Н. Взыск: ПАО Норвик Банк. Цена: 1 440 000,00 р.

40. Зем. уч., общ. пл. 1057 +/- 203 кв. м, к/н: 50:25:0040203:78, адрес: МО, Шатурский р-н, АОЗТ Дружба. П.1636-ПТ от 09.11.26. Собств.: Кобец А. Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 84 000,00 р.

41. Кв-ра, общ. пл. 45.6 кв. м, к/н: 50:25:0090111:262, адрес: МО, р-н. Шатурский, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 11, кв. 7. П.1634-ПТ от 09.11.26. Собств.: Юсупов А. Н. Взыск: АО Альфа - Банк. Цена: 1 456 000,00 р.

42. Кв-ра, общ. пл. 53.5 кв. м, к/н: 50:25:0010104:1447, адрес: МО, г. Шатура, ул. Энергетиков, д. 32, кв. 64. П.1657-ПТ от 09.11.26. Собств.: Романова Л. А. Взыск: ООО СФО НРВК-1. Цена: 3 376 000,00 р.

43. Кв-ра, общ. пл. 41.6 кв. м, к/н: 50:25:0000000:10718, адрес: МО, г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д. 31/6, кв. 77. П.1682-ПТ от 09.11.26. Собств.: Шах В. И. Взыск: МКК ИНТЕРНЕТ КРЕДИТ. Цена: 2 329 378,35 р.

44. Зем. уч., общ. пл. 2600 +/- 30 кв. м, к/н: 50:25:0070415:354, адрес: МО, Шатурский р-н, с/п Кривандинское, д. Левинская. П.1684-ПТ от 09.11.26. Собств.: Миронова А. П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 526 500,00 р.

45. Кв-ра, общ. пл. 60.9 кв. м, к/н: 50:25:0020302:713, адрес: МО, г. Бакшеево, ул. 1 Мая, д. 24, кв. 22. П.1714-ПТ от 09.11.26. Собств.: Джафарова Н. К. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 243 020,00 р.

46. Кв-ра, общ. пл. 46 кв. м, к/н: 50:25:0070205:536, адрес: МО, м. о. Шатура, п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 4, кв. 8. П.1713-ПТ от 09.11.26. Собств.: Полухина О. Ф. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 956 692,80 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.