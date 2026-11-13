Сцену пришлось переснять: продюсеры сочли эпизод в «Возвращенце» слишком жестоким

Иногда даже опытному актеру достается эпизод настолько тяжелый, что его приходится переделывать. Именно так случилось на съемках нового детектива «Возвращенец» (16+), премьера которого состоится в понедельник, 16 ноября, на телеканале ТВ-3, сообщил rosbalt.ru.

По сюжету героиня Бабичевой, девушка по имени Оксана, оказывается в подвале со связанными руками. Ей угрожают ножом, а актрисе нужно было непрерывно плакать, передавая страх и отчаяние персонажа. Такой эмоциональный материал требует огромной отдачи: артистке приходилось удерживать нужное состояние на протяжении всей сцены, не выходя из образа. Неудивительно, что работа над этим эпизодом запомнилась ей надолго.

П данным издания, первый вариант сцены не устроил продюсеров: происходящее на экране показалось им чрезмерно жестоким. Создатели проекта решили, что подобная подача может оказаться слишком тяжелой для зрителя, поэтому эпизод отправили на пересъемку. Актрисе пришлось заново пережить напряжение материала, но уже с учетом новых требований.

«Самую тяжелую сцену с моей героиней пришлось переснимать, потому что продюсерам она показалась слишком жестокой», — рассказала Бабичева в интервью, предоставленном «Росбалту» пресс-службой телеканала.

Несмотря на сложность, Бабичева вспоминает съемки с благодарностью. По ее словам, поддержка партнеров и всей съемочной группы помогла ей чувствовать себя комфортно даже в столь напряженных обстоятельствах. Атмосфера на площадке, где коллеги готовы подставить плечо, во многом облегчила работу над тяжелой сценой — и этот опыт артистка ценит до сих пор

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