Музыка объединяет: успех группы «Ясен пень» стал общим праздником для земляков

В социальных сетях не утихают поздравления в адрес группы «Ясен пень», которая прошла в финал музыкального проекта Первого канала «Наша новая музыка» (12+), сообщил mkset.ru.

По информации издания, поклонники и земляки оставляют теплые комментарии: одни восхищаются ребятами и называют их молодцами. Другие от всей души радуются успеху и признаются, что гордятся музыкантами. Третьи уверены, что коллектив заслуживает победы, и признаются, что готовы слушать и смотреть его снова и снова. Такая поддержка особенно важна для артистов накануне решающего этапа.

«От всей души поздравляем! Вы огромные молодцы! Гордимся вами», — оставляют комментарии поклонники музыкального коллектива.

По данным издания, хорошей новостью поделился глава Белебеевского района Азат Сахабиев. В составе группы выступает Мария Денежкина (Крылова) — для нее это новый этап творческого пути, который когда-то начинался в Белебее. Именно там, в родном городе, прошли первые шаги певицы, и теперь ее выход в финал всероссийского проекта стал событием для земляков.

«Теперь эта искренняя, родная энергия покоряет всю страну! Пусть финал станет для группы «Ясен пень» новой яркой ступенью, а впереди будет еще больше творческих побед и благодарных зрителей», — пожелал Азат Сахабиев.

Выход в финал — не только личное достижение артистки, но и повод для гордости всего района. Поклонники отмечают, что коллектив прошел серьезный отбор и достойно представил Белебей на федеральном уровне. Теперь музыкантам предстоит побороться за победу, и поддержка земляков, судя по комментариям, будет им хорошим подспорьем.

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