Авербух оценил шансы россиянок на этапе Гран-при в США

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре с ТАСС оценил шансы российских фигуристок на четвертом этапе Гран-при, который пройдет с 14 по 16 ноября в американском Эверетте.

В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Игнатова (Трусова) и Аделия Петросян.

«Александра набрала хорошую форму, Аделия же переживает более сложный период — это и смена тренера, и взросление, поэтому у Александры шансы на высокие места предпочтительнее», — сказал Авербух.

При этом собеседник издания уверен, что обе россиянки смогут побороться за призовые места. Основной соперницей Трусовой и Петросян в США станет бронзовый призер Олимпийских игр Ами Накаи. Отметим, что в этом сезоне на челленджере Kinoshita Cup Трусова уже опережала японку.

Александра Трусова заняла второе место на этапе Гран-при в Китае. Для Петросян этап в США станет первым.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Гуменник получил приглашение на этап Гран-при в Японии.