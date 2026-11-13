ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 1 декабря

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304126100004 от 02.11.2026 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ Дата начала приема заявок на участие в торгах – 13.11.2026 г. Дата окончания приема заявок – 25.11.2026 г. Дата, время проведения торгов – 01.12.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 46,7 кв. м, к/н: 50:15:0010803:171, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 13, кв. 34. П.1562-ПТ от 12.10.26. Собств.: Калабин М. М. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 4 781 080,00 р.

2. Жил. дом, общ. пл. 457,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:69749; зем. уч., общ. пл. 1029 +/- 11 кв. м, к/н: 50:15:0030121:50, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Учительская, д. 4. П.1574-ПТ от 12.10.26. Собств.: Фарыма П. К. Взыск: Шишкин М. Л. Цена: 19 171 158,82 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 30,1 кв. м, к/н: 50:50:0020403:1708, адрес: МО, г Балашиха, мкр. Новое Павлино, ул. Троицкая, д. 4, кв. 478. П.1576-ПТ от 12.10.26. Собств.: Никульников В. П. Взыск: ООО ИФК Управление активами. Цена: 3 859 850,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м, к/н: 50:15:0010809:589, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 33, кв. 76. П.1578-ПТ от 12.10.26г. Собств.: Гараева А. З. Кызы. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 4 195 600,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 79,6 кв. м, к/н: 50:15:0000000:67971, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 50, кв. 336. П.1522-ПТ от 24.09.26. Собств.: Овусу М. А., Буравков В. В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 6 593 960,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 33 кв. м, к/н: 50:15:0000000:29198, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Советская, д. 7а, кв. 141. П.1524-ПТ от 24.09.26. Собств.: Михайловский П. Н. Взыск: Торский О. О. Цена: 4 675 000,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 68,7 кв. м, к/н: 50:50:0000000:40280, адрес: МО, г. Балашиха, мик. Кучино, ул. Соловьева, д. 1, кв. 274. П.1530-ПТ от 24.09.26. Собств.: Давыдовский Г. В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 7 151 986,36 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 42,3 кв. м, к/н: 50:15:0010809:539, адрес: МО, г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 33, кв. 309. П.1534-ПТ от 24.09.26. Собств.: Исмаилова Ж. Е. Взыск: ПАО АКБ Абсолют. Цена: 4 059 600,00 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 1200 +/- 24 кв. м, к/н: 50:06:0070501:571, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, д. Кобылино. П.1464-ПТ от 09.09.26. Собств.: Деринг И. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 263 840,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 1055 +/- 13 кв. м, к/н: 50:06:0020301:751, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Воскресенское. П.1528-ПТ от 24.09.26. Собств.: Сокин Е. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 406 980,00 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 59 кв. м, к/н: 50:28:0050105:2762, адрес: МО, г. о. Домодедово, с. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, корп. 2, кв. 20. П.1555-ПТ от 02.10.26. Собств.: Акилов М. А. Взыск: УФК по г. Москве (ФГКУ Росвоенипотека л/с 05731970860). Цена: 4 632 840,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:28:0110156:11508, адрес: МО, г. Домодедово, с. Юсупово. П.1545-ПТ от 02.10.26. Собств.: Семененко Д. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 717 400,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 50,6 кв. м, к/н: 50:28:0010223:1181, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая, д. 39, кв. 3. П.1585-ПТ от 16.10.26. Собств.: Алиев Е. Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 026 960,00 р.

14. Часть сблокир. жил. дома, общ. пл. 233 кв. м, к/н: 50:08:0050304:366; 1/7 доля в праве на зем. уч., общ. пл. 1500 кв. м, к/н: 50:08:0050318:26, адрес: МО, Истринский р-он, Павло-Слободское с. п., дер. Ивановское, д. 88, кв. 2. П.1442-ПТ от 02.09.26. Собств.: Гришин В. В. Взыск: ООО Актив Регион. Цена: 13 977 655,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 54,4 кв. м, к/н: 50:23:0030155:5342, адрес: МО, г/о Люберцы, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Летчика Волчкова, д. 3, кв. 73. П.1563-ПТ от 12.10.26. Собств.: Панина В. И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 016 360,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 102,6 кв. м, к/н: 50:22:0000000:96754, адрес: МО, г. Котельники, ул. Строителей, д. 1, кв. 152. П.1572-ПТ от 12.10.26. Собств.: Саакян С. С. Взыск: ООО МФК КЭШДРАЙВ. Цена: 15 763 250,00 р.

17. Зем. уч., общ. пл. 891 +/- 21 кв. м, к/н: 50:18:0070105:376, адрес: МО, Можайский р-н, примерно в 400 м. по направ. на запад от ориентира д. Батынки. П.1594-ПТ от 15.10.26. Собств.: ООО РЕКОНСТРОЙ. Взыск: Тригубов П. А. Цена: 140 080,00 р.

18. Кв-ра, общ. пл. 45.8 кв. м, к/н: 50:12:0100705:8764 и доля в праве общей собств. на общее имущество в многоквартирном доме, адрес: МО, г. Мытищи, пр-кт Новомытищинский, д. 80, корп. 4, кв. 22. П.1599-ПТ от 15.10.26. Собств.: Бакшина Е. В. Взыск: Даровский А. А. Цена: 4 420 000,00 р.

19. Кв-ра, общ. пл. 59,8 кв. м, к/н:50:12:0000000:58108, адрес: МО, г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, д. 23, к. 1, кв. 30. П.1554-ПТ от 02.10.26. Собств.: Клейщикова Л. П. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 510 499,68 р.

20. Кв-ра, общ. пл. 62,5 кв. м, к/н: 50:12:0000000:40240, адрес: МО, г. Мытищи, ул. 1-я Крестьянская, д. 33, к. 2, кв. 36. П.1548-ПТ от 02.10.26. Собств.: Логинова А. В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 6 731 309,12 р.

21. 1/3 доли квартиры 56,5 кв. м, к/н: 50:20:0010336:23132, адрес: МО, г. Одинцово, ш. Можайское, д. 104, кв. 44. П.1526-ПТ от 24.09.26. Собств.: Артамонова Ю. Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 866 600,00 р.

22. Кв-ра, общ. пл. 35,5 кв. м, к/н: 77:02:0024025:1379, условный номер 77-77-09/040/2011/839, адрес: г. Москва, вн. тер. г. м. о. Марьина роща, ул. Тихвинская, д. 20, кв. 5. П.1558-ПТ от 02.10.26. Собств.: Ходорова Р. М. Взыск: ООО Парадокс Пропертиз. Цена: 10 560 400,00 р.

23. Зем. уч., общ. пл. 600 +/- 17 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1522, адрес: МО, Раменский р-н, с. п. Ульянинское. П.1569-ПТ от 12.10.26. Собств.: Ляшко И. П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 238 000,00 р.

24. Зем. уч., общ. пл. 500 +/- 16 кв. м, к/н: 50:23:0050565:3151, адрес: МО, Раменский р-н, с. п. Ульянинское. П.1575-ПТ от 12.10.26. Собств.: Медянцева С. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 144 840,00 р.

25. Зем. уч., общ. пл. 750 +/- 19 кв. м, к/н: 50:23:0050573:1123, адрес: МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, д. Аргуново. П.1580-ПТ от 12.10.26. Собств.: Мазрашвили И.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 209 440,00 р.

26. Зем. уч., общ. пл. 600 кв. м, к/н: 50:31:0060205:1678; жил. дом, общ. пл. 87,2 кв. м, к/н: 50:31:0060205:1817, адрес: МО, г. о. Чехов, д. Крюково, тер. Крюково Восточная, пр-д Отрадный, д. 13. П.1549-ПТ от 02.10.26. Собств.: Хмелевская Р. Н. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 420 000,00 р.

27. Кв-ра, общ. пл. 56.7 кв. м, к/н: 50:10:0020405:2383, адрес: МО, г. Химки, кв-л Ивакино, корп. 3, кв. 301. П.1556-ПТ от 02.10.26. Собств.: Никитин К. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 7 063 160,00 р.

28. Кв-ра, общ. пл. 43.8 кв. м, к/н: 50:44:0000000:6390, адрес: МО, г. Фрязино, ул. Московская, д. 6, кв. 47. П.1493-ПТ от 21.09.26. Собств.: Буркин А. В. Взыск: АО Тбанк. Цена: 3 571 518,44 р.

29. Кв-ра, общ. пл. 27,5 кв. м, к/н: 50:14:0040341:1689, адрес: МО, г. о. Щелково, д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д. 1, корп. 1, кв. 59. П.1496-ПТ от 21.09.26. Собств.: Прокопчук В. С. Взыск: АО ДОМ.РФ. Цена: 2 211 360,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.