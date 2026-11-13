Экс‑министр под ударом: кредиторы требуют признать Никифорова банкротом из‑за поручительства на ₽160 млн

Экс-глава Минсвязи Николай Никифоров, разыскиваемый по делу Finiko, рискует получить статус банкрота. Компания «Вега Инвест» объявила на Федресурсе о намерении подать заявление в Арбитражный суд Татарстана: экс-министр поручился за заем «Иннополис Теха», долг по которому превысил ₽160 млн. Обращаться в суд кредитор сможет с 18 ноября, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Фонд требует вернуть заем

По данным издания, Фонд развития Университета Иннополис уже подал иск к самой майнинговой компании — на $103,8 тыс.: заем в $92,3 тыс., выданный в конце октября 2024 года, так и не вернули. Суд арестовал имущество «Иннополис Теха» в пределах иска, включая доли в электростанциях — Тутаевской ПГУ и Дорогобужской ТЭЦ. Банкротство компании требует и налоговая — на ₽23,6 млн.

Долги копятся с мая

По информации издания, с мая 2026 года компания перестала платить проценты по займам и долгам за газ и электричество: кредиторы заявляют иски в общей сложности более чем на ₽700 млн. При этом за год пул компании добыл около 330 биткоинов — около 0,2% мировой добычи.

По данным издания, Никифорову в сентябре заочно предъявили обвинение в создании преступного сообщества по делу пирамиды Finiko, похитившей около ₽5 млрд у 8 тыс. вкладчиков. По данным СМИ, экс-министр покинул Россию и живёт в ОАЭ.

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