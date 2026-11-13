Коза на полках: сколько стоят елочные игрушки с символом 2027 года

Хотя на дворе только ноябрь, магазины степной столицы уже захватила предпраздничная суета. Полки заполнены атрибутикой с символом 2027 года — Козой, сообщил 56orb.ru. Корреспондент издания разбирался , что предлагают покупателям и во сколько обойдется украшение елки.

Шары и фигурки с козочками

По данным издания, многие игрушки продаются поштучно, так что можно собрать коллекцию из шаров разных цветов и необычных форм. Цены — от ₽349 до почти ₽1000. Например, два барашка, застывшие в поцелуе, выглядят, по мнению корреспондента 56orb.ru, очень мило, но за один шарик просят ₽549. Столько же стоит шар, где козочка словно выглядывает изнутри. Чем крупнее изделие, тем выше цена: самое большое обойдется в ₽949.

Атрибутика для дома и в подарок

По информации издания, помимо елочных украшений, в магазинах есть вещи, которыми можно украсить интерьер или преподнести в качестве презента. Стоимость определяют габариты и материал: свеча-фигурка овечки стоит ₽179, мягкая игрушка может обойтись дороже ₽1500, а различные свечи и подсвечники встречаются за ₽149.

Необычные фигурки

По данным издания, тем, кто хочет украсить елку и дом не только в тематике символа года, тоже есть из чего выбрать — правда, цены могут показаться высокими. На полках можно найти фигурку осетра и лосиху в платье и блестящих туфлях. Есть и вовсе неожиданные персонажи: крокодил в купальнике и перьях, бегемот в балетной пачке. Такие игрушки стоят от ₽799 до ₽999.

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