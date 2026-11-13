В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В пятницу, 13 ноября, на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах – I класс, в предстоящие выходные - I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +1-4 градусов, ночью – +2...6. Синоптики обещают переменную облачность, дожди.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.