«Мне отказали в пенсии»: что делать, если не хватило стажа или баллов

Ситуация, когда возраст подошел, а страховая пенсия не назначена, встречается чаще, чем кажется. Причина обычно одна: не добраны стаж или баллы, сообщил kursdela.biz. Корреспондент издания разбирался, что предлагает государство и на что можно опереться в ожидании.

Почему могут отказать

В 2026 году страховая пенсия по старости полагается мужчинам с 64 лет и женщинам с 59. Но одного возраста мало: нужно минимум 15 лет официальной работы и 30 пенсионных коэффициентов. Если хотя бы одного условия нет, выплату не назначат. При этом накопленные годы и баллы не сгорают — они хранятся на счете, и к ним можно вернуться, если позже добрать недостающее.

Что предложат взамен

Тем, кто не прошел по условиям, назначают социальную пенсию по старости. Она финансируется из федерального бюджета, а стаж и баллы при расчете не учитываются. Минус — возраст: выплату дают на пять лет позже страховой. В 2026–2027 годах это 69 лет для мужчин и 64 для женщин, с 2028 года — 70 и 65.

Размер после апрельской индексации на 6,8% — около ₽9424 в месяц. Это меньше, чем страховая пенсия при минимальных 30 баллах и 15 годах стажа (₽14 287,49).

Как дотянуть до прожиточного минимума

На ₽9,4 тыс. не прожить, поэтому неработающим пенсионерам положена доплата до прожиточного минимума. В Челябинской области региональный минимум на 2026 год — ₽14 985, но он ниже федерального (₽16 288), поэтому применяется федеральная соцдоплата: доход доводят именно до ₽16 288. Например, при социальной пенсии ₽9424 доплата составит около ₽6864. Такую же доплату получат и те, у кого маленькая страховая пенсия, — на руки у обоих выйдет одинаковая сумма. Разница лишь в том, что страховую назначают на пять лет раньше и платят даже работающим.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

Можно ли подрабатывать

Официальная работа и социальная пенсия несовместимы: по статье 11 закона о государственном пенсионном обеспечении выплату приостанавливают, пока человек трудоустроен. Доплату до прожиточного минимума тоже снимают, даже если зарплата небольшая. Самозанятые теряют доплату, только если добровольно платят взносы на пенсионное страхование. После увольнения доплата возвращается автоматически со следующего месяца; если этого не произошло, нужно подать заявление на Госуслугах, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда.

Как вернуться на страховую пенсию

Если после назначения соцпенсии человек добрал стаж и баллы, он может перейти на страховую — достаточно заявления в Соцфонд. Пока он официально работает, социальную выплату приостанавливают. Этот путь подходит тем, кому не хватает пары лет или нескольких баллов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Кира Морозова ]

На что опереться в пять лет ожидания

Самый сложный период — между страховым и социальным возрастом. Вот несколько вариантов.

Забрать пенсионные накопления. Они есть у родившихся в 1967 году и позже, кто официально работал в 2002–2013 годах, а также у ряда более старших категорий, участников программы софинансирования и мам, направивших маткапитал. Тем, у кого нет нужного стажа или баллов, Соцфонд выдает накопления одной суммой при достижении 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами, без ограничения по сумме (в 2026 году это ₽439 776 для остальных).

Использовать налоговые льготы. Они начинаются с 60 лет у мужчин и 55 у женщин, даже если пенсия не назначена: налог на имущество не берут с одного объекта каждого вида, а по земельному налогу вычитают стоимость шести соток.

Обратиться за помощью как малоимущему. Если доход ниже регионального прожиточного минимума, стоит пойти в соцзащиту: одиноким малоимущим в Челябинской области доступен социальный контракт, а при платежах за ЖКУ больше 22% дохода — субсидия.

Проверить право на пенсию по инвалидности. Для страховой хватит любого стажа, хоть одного дня. Без стажа назначат социальную: с апреля 2026 года это ₽18 848 при первой группе, ₽9424 при второй и ₽8011 при третьей.

Что изменится в 2027 году

Социальные пенсии индексируют с 1 апреля, размер повышения привязан к прожиточному минимуму пенсионера. Федеральный минимум на 2027 год планируют поднять на 6,8%, до ₽17 395, — если план утвердят, с января до этой суммы вырастет и порог доплаты в Челябинской области.

Куда обратиться

Заявление подают на Госуслугах, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ. Нужны паспорт и СНИЛС, остальное фонд запросит сам. Вопросы принимают по номеру 8 800 100-00-01, звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что депутат Миронов предложил привязать пенсию к зарплате.