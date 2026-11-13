В Пушкине вынесли приговор по делу о ДТП, в результате которого погибли пассажиры маршрутки

Пушкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 64-летнего мужчины - его признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 4 марта 2026 года он управлял технически исправным рейсовым маршрутным такси. В тот день возле поселка Софрино городского округа Пушкинский на 45 км автомобильной дороги «А-107» водитель осуществил движение на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с грузовым самосвалом «HOWO T5G».

В результате аварии два пассажира маршрутного такси скончались на месте происшествия, еще четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили травмы, которые квалифицированы как вред здоровью различной степени тяжести.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму 7,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.