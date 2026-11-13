В Балашихе возведут современный ЖК «Героев»

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха возводят современный ЖК «Героев», девелопер проекта – «Главстрой Регионы» - ведет работы сразу на нескольких объектах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 410 выполняется чистовая отделка квартир, в корпусе 610 - устройство вентилируемого фасада, наружных и внутренних стен, монтаж оконных и балконных блоков. В корпусе 611 одновременно с монолитными работами строители возводят наружные и внутренние стены, прокладывают наружные инженерные сети, в корпусе 606 - продолжают устройство монолитных железобетонных конструкций. На территории комплекса уже работают два детских сада и школа.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.