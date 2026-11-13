«Не понимаю, кто является основным составом»: Силкин раскритиковал сборную России

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился с Rusfootball своим мнением о товарищеском матче сборных России и Узбекистана.

12 ноября в Ташкенте россияне одержали победу со счетом 3:2, проигрывая в начале второго тайма два мяча.

«Игра мне не понравилась. По крайней мере, первый тайм точно. Пропустить два мяча от Узбекистана — смешно. В обороне у сборной не все в порядке. Нужно работать и работать. Хорошо, что сумели отыграться, а то криков бы было», — сказал Силкин.

По мнению специалиста, в команде не определен основной состав, нет костяка, и если бы пришлось играть официальный матч, невозможно представить, кто бы вышел с первых минут.

Ранее герой матча с Узбекистаном Николай Комличенко, забивший два мяча, получил в подарок килограмм помидоров.