В Павловском Посаде обсудили коммунальные проблемы жителей улицы Кирова

Основной темой стало отопление — жители пожаловались на недостаточный прогрев квартир. Для этого было поручено проверить работу системы теплоснабжения, найти причины и обеспечить нормативную температуру в помещениях.



Обратились к нему и по состоянию подвала: там скапливаются воды, а водопроводная вода имеет желтоватый оттенок. Все эти вопросы требуют обследования с привлечением профильных специалистов — как и неисправная вытяжная система канализации, из-за которой по дому распространяется неприятный запах.



Не обошлось и без протечки кровли: во время осадков вода проникает в квартиры и угрожает внутренней отделке. Здесь предстоит установить причину и определить сроки ремонтных работ.



По итогам встречи Балашов поручил профильным специалистам совместно с управляющей организацией и ответственными службами проработать все поступившие обращения, организовать проверки и наметить конкретные меры по устранению выявленных проблем. Жителей поблагодарили за активное участие и неравнодушное отношение к состоянию дома и территории.