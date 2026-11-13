В Павловском Посаде обсудили коммунальные проблемы жителей улицы Кирова

ЖКХ

Фото: [администрация г.о. Павлово-Посадский]

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел выездной объезд на улице Кирова, где обсудил с жителями набор коммунальных проблем. Разговор вышел предметным: жильцов волновало сразу несколько вопросов, касающихся состояния дома.

Основной темой стало отопление — жители пожаловались на недостаточный прогрев квартир. Для этого было поручено проверить работу системы теплоснабжения, найти причины и обеспечить нормативную температуру в помещениях.

Обратились к нему и по состоянию подвала: там скапливаются воды, а водопроводная вода имеет желтоватый оттенок. Все эти вопросы требуют обследования с привлечением профильных специалистов — как и неисправная вытяжная система канализации, из-за которой по дому распространяется неприятный запах.

Не обошлось и без протечки кровли: во время осадков вода проникает в квартиры и угрожает внутренней отделке. Здесь предстоит установить причину и определить сроки ремонтных работ.

По итогам встречи Балашов поручил профильным специалистам совместно с управляющей организацией и ответственными службами проработать все поступившие обращения, организовать проверки и наметить конкретные меры по устранению выявленных проблем. Жителей поблагодарили за активное участие и неравнодушное отношение к состоянию дома и территории.

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