Суд снова наказал Монеточку за нарушение порядка закона об иноагентах

Басманный районный суд Москвы оштрафовал 28-летнюю певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, за нарушение порядка деятельности в статусе иностранного агента, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы суда.

22 сентября суд рассмотрел дело об административном правонарушении и признал артистку виновной. В качестве наказания Гырдымовой назначили штраф в размере ₽35 тысяч.

В июле Монеточку уже признавали виновной по такой же статье. Тогда суд заочно приговорил ее к одному году лишения свободы и на три года лишил права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В октябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу на два месяца — срок начнет исчисляться с момента ее задержания на территории России или экстрадиции.

Ранее сообщалось, что песня Монеточки стала саундтреком фильма Marvel.

*Министерством юстиции РФ признана иностранным агентом.