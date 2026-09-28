В Сети обсуждают танец Башарова на сцене: фанаты подозревают, что актер был пьян

В Сети завирусился отрывок из спектакля, где 52-летний актер и телеведущий Марат Башаров исполняет «танец маленьких утят», передает Teleprogramma.org. Пользователи оставили много негативных комментариев — многие решили, что артист находился в нетрезвом состоянии.

Башаров не раз признавался в проблемах с алкоголем. В 2022 году его даже уволили из театра «Школа современной пьесы», потому что сорвал гастроли на Кипре из-за запоя. Художественный руководитель Иосиф Райхельгауз тогда говорил, что запои у Марата происходят регулярно.

«Я уже и скрывал, и прятал, и разговаривал с ним, но, к сожалению, все мимо», — отмечал он.

Более того, с именем артиста связаны скандалы: несколько лет назад две его бывшие жены — Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова — заявляли о побоях. Архарова даже попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Сам Башаров признал, что побои были, но ударил он экс-супругу один раз.

В 2026 году депутат Государственной думы РФ Ксения Горячева потребовала отстранить Башарова от работы на федеральных каналах после того, как петицию о его «отмене» подписали более 80 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили экс-солиста «Руки Вверх!» Алексея Потехина в злоупотреблении алкоголем.