Юлия Пересильд впервые вышла замуж

42-летняя звезда «Вызова» Юлия Пересильд подтвердила, что официально состоит в браке. Об этом актриса заявила в интервью HELLO! Russia.

Слухи о свадьбе появились в начале сентября: тогда Пересильд пришла на празднование своего дня рождения с кольцом на безымянном пальце. Позже это же украшение заметили на премии Корша в Театре Наций. Сама актриса не комментировала свой статус.

В беседе с журналистами Пересильд призналась, что переживает очень важный момент жизни и давно не чувствовала себя такой счастливой. Личность супруга актриса держит в секрете — не раскрыла ни его имя, ни подробности торжества. Даже фотографий из ЗАГСа найти не удалось.

Напомним, что с 2008 года Пересильд состояла в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. Разница в возрасте между ними составляет 33 года. От него Юлия родила двух дочерей — Анну и Марию. Пара рассталась в 2021 году.

В 2022 году Пересильд начала отношения с актером Михаилом Тройником, с которым вместе снималась в фильме «Вызов». В апреле 2025 года артисты объявили о расставании. Год назад Юлия призналась, что состоит в новых отношениях.

Ранее сообщалось, что бывшая ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова вышла замуж.