Михаил Ефремов получил новую роль в спектакле

62-летний заслуженный артист РФ Михаил Ефремов сыграет в спектакле «Васса» по пьесе Максима Горького в постановке Надежды Михалковой, сообщают «Известия». Премьера спектакля запланирована на 25 и 26 ноября.

В спектакле вместе с Ефремовым примет участие его сын Николай. Также в постановке дебютирует Андрей Баков — старший сын Анны Михалковой. Роль Вассы Железновой исполнит народная артистка РФ Ирина Розанова. Среди других участников спектакля — Сергей Баталов и Татьяна Ташкова.

16 сентября в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» состоялся традиционный сбор труппы. На мероприятии присутствовал Ефремов, который не стал общаться с прессой. Для актера будущий сезон станет вторым в составе коллектива — актера официально представили коллегам год назад. Дебют артиста на сцене театра состоялся весной в спектакле «Без свидетелей».

Ранее критик Роман Григорьев объяснил отказ Михаила Ефремова возвращаться в кино.