Лепс трогательно поздравил 19-летнюю дочь с днем рождения

Народный артист РФ Григорий Лепс трогательно поздравил младшую дочь Николь с 19-летием, сообщает The Voice. Певец опубликовал в соцсетях три снимка. На первом — сама именинница, которая позирует с большим букетом пионов в красном платье-пеньюаре. Образ дополнили серьги, кольцо и браслеты. Самый заметный аксессуар — знаменитый гвоздь Cartier. Макияж у девушки почти незаметный, волосы собраны в хвост.

Также Лепс показал архивное фото, где он держит Николь на руках, когда ей еще не было и года. И третий снимок — уже взрослая дочь в красном платье в подростковом возрасте.

«С днем рождения, моя родная. Счастья, здоровья и будь самой счастливой. Я всегда рядом», — написал Григорий.

Николь коротко ответила эмодзи в виде трех сердец.

К поздравлениям присоединились певица Зара, продюсер Сергей Кожевников и другие знаменитости. Поклонники тоже оставили множество теплых слов.

У Лепса большая семья: старшая дочь Инга от первого брака уже подарила ему трехлетнего внука Константина. Балерина Анна Шаплыкова, с которой певец прожил 20 лет, подарила ему двоих детей. В июне прошлого года Лепс рассекретил роман с 19-летней Авророй Кибой, но они расстались в январе.

