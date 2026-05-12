Экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявлены обвинения, сам он считает их безосновательными и заявляет о давлении на следствие. Но за этими арестами, по мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, стоит не борьба с коррупцией, а крупная игра США, цель которой — заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт объяснил, почему президенту Украины пока ничего не грозит, но капкан уже захлопывается.

Что происходит на Украине

Бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку предъявлены обвинения в отмывании почти полумиллиарда гривен через строительство элитных коттеджей под Киевом. Сам он считает их безосновательными и связывает с публичным давлением на правоохранительные органы.

Зеленский защищен американцами, но капкан хлопает

Виктор Баранец уверен, что Зеленскому лично арест пока не грозит.

«Он очень серьезно защищен своими американскими покровителями. Сегодня украинской Фемидой управляют не правосудие, не честный суд, не Генпрокуратура — управляют американцы, под их контролем работают и НАБУ, и САП», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, окружение президента «обгрызают» не просто так.

«Сейчас идет вопрос обгрызания воров вокруг Зеленского. До него могут добраться позже. Это способы подвинуть его в сторону сговорчивости с Россией, так хотят американцы. Это единственный способ нажать на Зеленского. Капкан хлопает у него постоянно за спиной, и он приближается. Чем ближе, тем сильнее Зеленский понимает, что под него очень серьезно копают Штаты», — заявил Баранец.

Трампу нужна победа

По мнению эксперта, США хотят от Зеленского одного — соглашения с Россией.

«Трамп (президент США Дональд Трамп, — прим. ред.) говорил, что Зеленский упирается, не понимает. Когда на наше требование вывести ВСУ с Донбасса он не согласился, Трамп назвал его чуть ли не дураком. Если он не согласится, он потеряет новые тысячи людей. Трампу это понятно, Зеленскому — нет. Зеленский ориентируется на Европу, но правосудием управляет Трамп. Для американского президента сейчас чрезвычайно важно заявить, что он остановил этот конфликт. У него рейтинг упал из-за Ирана очень серьезно, ему нужна такая победа», — пояснил Баранец.

Политолог Николай Миронов уже заявлял, что британские спецслужбы активно координируют действия Украины и готовы уничтожать все и вся, лишь бы ослабить Россию, а Лондон провоцирует Москву на развязывание третьей мировой войны. По его словам, за внешней респектабельностью Британии всегда стояла жесткая и холодная, абсолютно циничная сила, которая отчаянно пытается сохранить мировое влияние, теряя свое место в мире после выхода из Евросоюза.