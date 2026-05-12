«Думал, что напряг мышцы»: 32-летний мужчина перенес два инфаркта и не заметил — вот какие были симптомы

32-летний британец Райан Миклберг перенес два инфаркта и даже не заподозрил, что умирает. Сильную боль в груди он списал на напряжение мышц после тренировки. А ведь это были классические симптомы так называемого «инфаркта вдовца» — одного из самых смертоносных состояний. Об этом сообщает Daily Mirror.

Проблемы начались во время занятий в спортзале. Райан почувствовал сильное сдавливание в груди, но решил, что это просто перегрузка. Позже добавились боль в левой руке и челюсти, приливы жара и одышка. Когда он все же обратился к врачам, те вынесли шокирующий вердикт: два «инфаркта вдовца». Это состояние с высокой вероятностью летального исхода. К тому же у Райана обнаружили врожденный порок сердца — отверстие между предсердиями, через которое мог пройти тромб.

Симптомы то появлялись, то исчезали, поэтому он так долго не обращал внимания. Сегодня Миклберг ведет просветительскую работу среди молодежи. Он предупреждает: мужчины привыкли игнорировать боль, стресс и усталость, считая себя слишком молодыми для серьезных проблем. Но именно это отношение едва не стоило ему жизни.

Врачи напоминают: признаки инфаркта не всегда похожи на голливудский хват за грудь. Боль в челюсти, левой руке, спине, одышка, тошнота — все это повод вызвать скорую. Особенно если вам за 30.

