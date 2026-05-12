Жители Подмосковья в преддверии майских праздников стали покупать больше мяса для шашлыков

В Подмосковье в преддверии майских праздников вырос спрос на мясо для шашлыка. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за месяц в розничных сетях региона было продано более 14,6 тыс. тонн мяса. Этот показатель на 3,18% превысил результат за март.

Жители купили около 5,2 тыс. тонн свинины, что на 7,5% больше, чем месяцем ранее. Говядины было куплено более 821 тонны — это на 5,95% больше, чем в марте. Продажи баранины составили 135,7 тонны с ростом на 4,91%.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации сферы нестационарной торговли.