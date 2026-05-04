«Он выглядит старше меня»: Ольга Орлова поздравила 25-летнего сына с днем рождения и нарвалась на критику

48-летняя певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова публично поздравила старшего сына Артема с 25-летием, сообщает Super.ru. И, казалось бы, что может быть трогательнее? Однако ее пост в социальных сетях вызвал не умиление, а волну негодования.

Все потому, что певица позволила себе неоднозначную шутку.

«Ты выглядишь старше меня», — написала Орлова, добавив, что иногда не понимает, кто из них позирует рядом на фото.

Подписчики не оценили такой юмор.

«Это неуместно», «Зачем вы принижаете своего сына?», «Он прекрасен, не надо его сравнивать» — эти и подобные комментарии посыпались градом.

Многие посчитали, что мать должна была просто поздравить, а не критиковать внешность наследника.

Орлова родила Артема в браке с бизнесменом Александром Кармановым. Они поженились в 2001 году, но, увы, брак распался уже через три года.

Сегодня певица счастлива в отношениях с предпринимателем, который категорически не любит публичность и редко появляется на светских мероприятиях. В этом союзе, уже в возрасте 45 лет, Орлова родила дочь.

