Лидер бомбардирской гонки в НХЛ заявил, что подражает Овечкину

Сегодня ночью его «Тампа» обыграла «Питтсбург Пингвинз» (3:1), а Кучеров записал на свой счет заброшенную шайбу и передачу. Всего в его активе 44 (17+24) очка, и россиянин на пять баллов опережает Джей Ти Миллера из «Ванкувера».

Кучеров чаще всех в лиге бросает по воротам. На его счету 126 бросков в створ в 26 матчах. На вопрос о своей нацеленности на ворота в этом сезоне нападающий шутливо ответил: «Хочу быть Ови».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин девять раз выигрывал приз «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу НХЛ) и многократно становился лучшим по количеству бросков в створ за сезон.