Люберцы стали центральной площадкой соревнований по единоборствам, приуроченных к Дню Героев Отечеств

Более четырех с половиной тысяч человек в пятнадцати городах стали участниками турнира по единоборствам в формате телемоста с главной площадкой в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах собрались более 250 представителей различных спортивных единоборств. Площадками состязаний также стали спортивные объекты в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Вельске (Архангельская область), Воронеже, Астрахани, Волгограде, Новороссийске, Мелитополе, Скадовске (Херсонская область), Керчи (респ. Крым), Евпатории (респ. Крым) и Севастополе, связь с которыми на протяжении всего турнира поддерживалась в формате телемоста.

«Уже два года мы проводим всероссийские мероприятия. Сначала это была акция „Быть здоровым — это модно“, сейчас появилась идея сплотить все федерации и сделать что-то в честь Дня героев Отечества. Мы ориентировались на подрастающее поколение и планировали собрать как можно больше детей из разных регионов», — рассказал организатор турниров, директор спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

В Подмосковье прошли соревнования по рукопашному бою, выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей, а также ветеранов боевых действий. Также в Люберцах были организованы площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, сборки и разборки автомата, выставка инженерно-саперного вооружения.

Зрители и участники турнира также имели возможность написать письма, которые доставят в зону СВО российским военнослужащим вместе с посылками на фронт.