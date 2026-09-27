«Сплошное великолепие»: Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери
Super: Гарик Харламов впервые прокомментировал рождение второй дочери
Фото: [соцсети]
45-летний резидент Comedy Club Гарик Харламов впервые публично прокомментировал рождение дочери, пишет Super. В выпуске шоу «Кстати» комик рассказал, что не присутствовал на родах, так как договорился с женой — 33-летней актрисой Катериной Ковальчук, чтобы его не пришлось «откачивать».
Харламов сообщил, что его позвали, когда роды закончились, и в первую секунду, когда ему показали дочь, он восхитился.
Артист признался, что боялся резать пуповину, поэтому эту процедуру выполнили медики, а ему сразу передали завернутую дочь. По словам Гарика, рождение дочери стало для него «сплошным великолепием».
Последнее похожее чувство Харламов испытывал почти 13 лет назад — когда родилась его старшая дочь от актрисы Кристины Асмус. Харламов также признался, что уже успел побыть «декретным папой».
О пополнении в семье звездной пары стало известно только в день родов. Позднее стало известно, что роды могли обойтись Катерине примерно в ₽1 млн.
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