«Сплошное великолепие»: Харламов рассказал о первых эмоциях после рождения дочери

45-летний резидент Comedy Club Гарик Харламов впервые публично прокомментировал рождение дочери, пишет Super. В выпуске шоу «Кстати» комик рассказал, что не присутствовал на родах, так как договорился с женой — 33-летней актрисой Катериной Ковальчук, чтобы его не пришлось «откачивать».

Харламов сообщил, что его позвали, когда роды закончились, и в первую секунду, когда ему показали дочь, он восхитился.

Артист признался, что боялся резать пуповину, поэтому эту процедуру выполнили медики, а ему сразу передали завернутую дочь. По словам Гарика, рождение дочери стало для него «сплошным великолепием».

Последнее похожее чувство Харламов испытывал почти 13 лет назад — когда родилась его старшая дочь от актрисы Кристины Асмус. Харламов также признался, что уже успел побыть «декретным папой».

О пополнении в семье звездной пары стало известно только в день родов. Позднее стало известно, что роды могли обойтись Катерине примерно в ₽1 млн.

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