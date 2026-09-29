Под колесами автомобиля погиб подаривший русскую озвучку Бэтмэну диктор Антон Алехин

VOICE: трагически погиб озвучивший Бэтмэна актер дубляжа и диктор Антон Алехин

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

На 41-м году жизни погиб диктор и актера дубляжа Антон Алехин, сообщило VOICE со ссылкой на творческое объединение Flarrow Films.

В некрологе Алехина назвали первым Бэтменом объединения, талантливым и востребованным профессионалом и замечательным человеком.

Коллектив радио «КУРС» почтил память Антона и отметил, что он должен был стать лучшим информационным голосом России в 2007 году. Алехин был мастером во многих сферах — создавал рекламные ролики, проводил презентации, занимался дубляжом, и на его голос всегда была очередь.

Отпевание Алехина состоится 29 сентября в 10 часов в Храме святых блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской в Курске. Его похоронят 29 сентября на Южном кладбище Курска.

Накануне стало известно, что в Москву из Якутии доставили тело музыкального критика Сергея Соседова.

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